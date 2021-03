Un medic de la Institutul National de Endocrinologie “C.I.Parhon” din Bucuresti relateaza un eveniment halucinant cu care au trebui sa se confrunte cadrele medicale. O pacienta cu coronavirus, admiratoare a Dianei Sosoaca, a provocat un scandal monstru, agresand doctorii si asistentele, sub pretextul ca se doreste uciderea ei. Un medic are soluția pentru oprirea restricțiilor: Un REFERENDUM pentru pandemie Constantin Cucu, medic primar endocrinologie, a relatat pe Facebook acest incident halucinant, care a avut loc vineri seara, in timp ce la Antena 3 si Romania TV erau difuzate mesaje…