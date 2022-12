Nebunie la Rosario! Lionel Messi a intrat în casă doar cu ajutorul polițiștilor A fost nebunie in Argentina in ziua in care jucatorii lui Lionel Scaloni au prezentat trofeul fanilor, intr-o plimbare cu autocarul, prin Buenos Aires. 5 milioane de oameni au ieșit pe strazi in capitala pentru a-i vedea pe jucatori, iar la un moment dat, din cauza blocajului imposibil de depașit, argentinienii au oprit autocarul, trecand in elicoptere, și doar au survolat centrul capitalei, la Obelisc. Dupa petrecere, jucatorii lui Lionel Scaloni s-au desparțit, fiecare mergand sa sarbatoreasca alaturi de familie. Iar Messi și soția, Antonela, au mers catre Rosario, orașul in care s-a nascut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Starul Argentinei a postat, pe Instagram, un mesaj in care dedica trofeul caștigat, la CM 2022, și lui „El Pibe D’Oro”. Argentina s-a impus in fața Franței, scor 3-3 (4-2 d.l.d), in finala CM 2022. Lionel Messi n-a uitat de Maradona! Mesaj emoționat postat de starul…

- Kremlinul pregatește un urmator val de recrutare, arata informațiile culese de serviciile de informații occidentale. Deși informația nu este inca oficializata in Rusia, mișcarile propagandistice din ultima perioada lasa de ințeles ca se va intampla in curand. Prin intermediul narațiunilor de patriotism,…

- Finala Cupei Mondiale din Qatar a fost urmarita de pe stadionul Lusail de nume celebre din lumea sportiva și din cea publica, care și-au aratat susținerea fața de favoriți. Tabloidul britanic Daily Mail a facut o lista cu cateva dintre personalitațile care au participat la cel mai mareț eveniment al…

- Primarul din Los Angeles a declarat luni stare de urgenta din cauza cresterii explozive a numarului de persoane fara adapost, afirmand ca doreste "o schimbare radicala" pentru a rezolva aceasta problema spinoasa cu care se confrunta al doilea oras ca marime din Statele Unite, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.Zeci…

- Meduza a postat fotografii cu o decorațiune de pom de Craciun care prezinta imagini cu „dușmanii Rusiei”, printre aceștia se regasește Volodimir Zelenski, Joe Biden, Emmanuel Macron, dar și cantareața rusa Alla Pugaciova și soțul ei, Maxim Galkin, relateaza Ukrainska Pravda și Hotnews . Fiecare figurina…

- Presedintele Emmanuel Macron a felicitat echipa Frantei pentru calificarea in semifinalele Cupei Mondiale, subliniind ca mai sunt doar doua meciuri pana la titlul mondial, informeaza News.ro. „Inca doua etape”, a scris Emmanuel Macron pe Twitter, dupa calificarea Frantei in fata Angliei, scor 2-1. Plus…

- Cantaretul britanic Elton John a devenit cea mai recenta celebritate care a anuntat ca paraseste Twitter, dupa ce Elon Musk a cumparat aceasta retea de socializare, informeaza CNN. Starul pop, in varsta de 73 de ani, si-a anuntat plecarea de pe reteaua de socializare vineri, cand le-a adresat celor…

- Elnaz Rekabi a ajuns in atenția internaționala dupa ce a concurat fara hijab, in octombrie, in Coreea de Sud, incalcand astfel regulile din Republica Islamica. La mai bine de o luna de la incident, autoritațile iraniene au demolat casa familiei sale, transmite CNN . Mai multe imagini postate pe rețelele…