Neamțul mai pierde un reper: a decedat poetul și profesorul Gheorghe Simon A iubit total Agapia, aici a scris și a predat generațiilor de copii pe care invațat sa-și iubeasca vatra, tradițiile stramoșești și sa se aplece cu sfiala dar, in același timp, cu indrazneala, asupra cuvantului. Opera lui, premiata de multe ori, va ramane și, intr-o lume tot mai nebuna, se vor gasi destui care sa-i ințeleaga rostul. In 2012, poetul Nicolae Sava scria un text in care vorbea despre poet și marea lui dragoste pentru Agapia. Ream citeva fragmente, materialul integral il puteți citi aici . ”La Agapia traieste un poet important al literaturii romane contemporane dar care iese din sihastria… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

