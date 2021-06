Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a atacat mai multe animale domestice dintr-o gospodarie situata pe strada Izvorul Muntelui, din orasul Bicaz, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Neamt, Gabriela Magdalena Muraru, potrivit Agerpres. Atacul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata,…

- Un barbat a fost atacat de urs la o ferma de langa localitatea Sacel, el fiind supus unei interventii chirugicale la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. Informatia a fost facuta publica de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook. "Ursul…

- Cercetarile vor continua la sediul unitații de parchet pentru stabilirea intregii activitați infracționale a tuturor persoanelor implicate.Suportul de specialitate in cauza este asigurat de Direcția de Operațiuni Speciale – Brigada de Operațiuni Speciale Suceava.La efectuarea perchezițiilor se beneficiaza…

- Armata israeliana a atacat, joi, pozitii militare din Siria ca riposta la un atac cu racheta produs in cursul diminetii in apropierea complexului nuclear de la Dimona, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel. Atacul asupra Israelului este unul dintre cele mai grave incidente…

- Sunt zone in județ unde de zile bune nu s-a mai imbolnavit nimeni de coronavirus, spre bucuria localnicilor. Interesant este ca din toate orașele din județ, doar unul singur nu a avut cazuri de COVID confirmate in ultimele 14 zile. Este vorba despre orașul Dragomirești, considerat a fi cel mai mic oraș…