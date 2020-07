Miercuri, 8 iulie, s-a semnat acordul care prevede finalizarea lucrarilor de modernizare. Documentul a fost semnat de C.N.A.I.R, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri – D.R.D.P Iași și firma care și-a asumat lucrarile. In cadrul discuției de astazi Beneficiarul și Antreprenorul au reiterat promisiunea ca vor respecta ințelegerea scrisa, iar drumul va fi finalizat pana in luna septembrie. Subiectul reparațiilor de pe DN 15, Bicaz – Poiana Teiului, a fost aprig disputat in ultimele luni. Refuzul beneficiarului de a deconta o parte din lucrarile efectuate de catre constructor, pe motiv de inadvertențe,…