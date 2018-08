Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au ramas blocate, luni seara, in telegondole din municipiul Piatra Neamt, pompierii si salvamontistii intervenind pentru salvarea acestora. Conform primelor informatii, este vorba de 15 persoane, printre care si un copil, blocate in patru telegondole.

- O defecțiune tehnica a facut ca in jurul orelor 20.00, aproximativ 20 de cabine ale telegondolei din Piatra Neamț sa ramana blocate pe calea de rulaj, undeva deasupra Parcului Cozla. Mai multe persoane panicate (nu se știe numarul exact al calatorilor) au sunat la 112 pentru a cere ajutor. ISU Neamț…

- O defecțiune tehnica a facut ca in jurul orelor 20.00, aproximativ 20 de cabine ale telegondolei din Piatra Neamț sa ramana blocate pe calea de rulaj, undeva deasupra Parcului Cozla. Mai multe persoane panicate (nu se știe numarul exact al calatorilor) au sunat la 112 pentru a cere ajutor. ISU Neamț…

- De cateva zile, conducatorii auto care tranziteaza municipiul Dej, și nu numai, sunt mai puțin nervoși. Și asta din cauza faptului ca cele doua bariere instalate la trecerea la nivel cu calea ferata de la intrarea in municipiul Dej dinspre Cluj-Napoca (in zona OMV) au fost puse in funcțiune. Lucrarile…

- Telecabina Peștera – Babele a fost inchisa in aceasta primavara pentru lucrari de reabilitare a sistemului de transport. Zilele acestea Post-ul Sambata, va fi repusa in funcțiune telecabina Peștera – Babele! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, Vasile Soare, vrancean originar din comuna Vulturu, a fost zilele trecute alaturi de elevii romani care au participat la Olimpiada Europeana de fizica, ce a avut loc la Moscova. „REZULTATE DE EXCEPȚIE ALE OLIMPICILOR…

- Telecabina care faciliteaza accesul turistilor pe Cetatea Deva va fi repusa in functiune vineri, 1 iunie, de la ora 13,00, dupa ce, la inceputul lunii mai, a fost oprita pentru executarea unor lucrari de reparatii ce au vizat inlocuirea tuturor cablurilor care ii permit deplasarea pe sine. …

- Telecabina care faciliteaza accesul turistilor pe Cetatea Deva va fi repusa in functiune vineri, 1 iunie, de la ora 13,00, dupa ce, la inceputul lunii mai, a fost oprita pentru executarea unor lucrari de...