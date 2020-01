Stiri pe aceeasi tema

- ■ se marcheaza 161 de ani de la marele moment istoric ■ pe site-ul www.bibgtkneamt.ro pot fi studiate 55 de carti din Fondul documentar „G.T. Kirileanu“ ce au ca subiect Unirea Principatelor ■ Tricolorul Calator, un drapel urias de 100 de metri va fi purtat pe strazile din Piatra Neamt pina la Turnul…

- ■ s-ar putea angaja pina la finele celei de-a doua decade a lui ianuarie un inginer electrotehnist ■ la nivel de judet este nevoie de 348 de noi salariati ■ mai bine de jumatate din angajari ar putea avea loc in Piatra Neamt ■ Ca de fiecare data la inceput de an scade recrutarea de […] Articolul Neamt:…

- ■ intr-o mare parte din Piatra Neamt apa va lipsi de la robinete aproximativ 2 zile, pe 15 si 16 ianuarie ■ alte patru comune vor fi afectate ■ furnizarea va fi intrerupta si la Roman, pe 14 ianuarie, nebeneficiind de utilitate locuitorii de pe opt strazi ■ Din noaptea de 14 ianuarie 2020, de […] Articolul…

- Un barbat banuit ca a furat doua telefoane mobile din biroul unei societati comerciale din Piatra Neamt este cautat fara succes de politistii nemteni din iunie 2019. Incercind sa dea de urma hotului suprins de camerele de luat vederi, oamenii legii fac apel la cetateni. “Polițiștii de investigații criminale…

- Patru conducatori auto, care au fost depistați de politistii nemteni conducind autoturisme desi bausera bine inainte de a urca la volan, s-au ales cu dosare penale de Craciun. “La data de 24 decembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat in trafic un tinar…

- ■ copii si cadre didactice de la Scoala Gimnaziala nr.1 Raucesti au mers in vizita la Centrul de Ingrijire si Asistenta Tirgu Neamt ■ sc olarii au cintat colinde, au pus in scena Banda lui Bujor si au oferit cadouri batrinilor ■ Elevii Scolii Gimnaziale nr.1 Raucesti au oferit momente de bucurie persoanelor…

- ■ pe scena de la Curtea Domneasca vor evolua grupul Mugurasul, Friends Forever, Happy Kids, Cristina Iosub, Stephen Moisa, Teodora Tanasa si Teona Racheru, dupa care va urma corul Gaudium ■ seara va fi incheiata de Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga ■ Liceul de Arta Victor Brauner din…

- ■ evenimentul are loc pe 17 decembrie in Sala Cupola ■ cartea include uraturi personalizate din perioada 2008 - 2018 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste lansarea cartii „Uraturi“ de Costache Lupu, aparuta recent la Editura Sensul. Evenimentul are loc pe 17 decembrie 2019, de la…