- Cel de Sus pare ca vrea cu tot dinadinsul sa-si faca o redactie puternica in Ceruri si a chemat-o alaturi de el si pe colega Ana Maria Rebegia. Dupa Nicu Stanciu, Tatiana Munteanu, Costica Calimac, Ioan Cretu, Tudor Ciobotaru, Ion Asavei, si Ana Maria a plecat la stele sa completeze un colectiv redactional…

- ■ un proiect al Fundației Culturale Gaudium Animae, aduce muzica clasica in fața publicului tanar ■ Muzica clasica vine in intampinarea tinerilor, prin proiectul educațional național „Un Stradivarius in școli”, parte a programului „Muzica Inspira”, inițiat de Fundația Culturala Gaudium Animae. Pe data…

- ■ ea a facut rocada cu Eduard Minuț, care a demisionat din postul recent ocupat ■ Intr-o mișcare interesanta de politica locala, Florentina Luca Moise, fost inspector general școlar, a fost numita astazi, 19 martie a.c., vice-primar de Piatra Neamț, pe postul ocupat de Eduard Minuț. Acesta a demisionat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost sanctionat, joi, de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane cu „dojana” sinodala scrisa (avertisment sinodal scris) pentru „incalcarea ordinii statutare a Bisericii si tulburarea pacii din viata Bisericii si a societatii, prin acte de razvratire, indisciplina…

- ■ pompierii au intervenit rapid și au localizat incendiul ■ In seara zilei de 23 februarie a.c., Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț a intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la casa parohiala aparținand Bisericii Precista Veche din municipiul reședința de județ. Incendiul s-a manifestat…

- Lions BJJ Piatra-Neamț si-a luat din nou “partea leului la Campionatul National de Ju Jitsu 2024, competiție organizata sub egida Federatiei Romane de Arte Marțiale. Clubul nemțean Lions BJJ Piatra-Neamț a participat cu 4 sportivi la proba de Ne Waza, reușind la final sa obțina doua titluri de campion…

- ■ a fost prins de polițiști in timp ce era la volan deși bause, probabil se drogase și nu avea permis ■ in interiorul masinii a fost descoperit un sistem de avertizare speciala luminoasa, o sirena si un dispozitiv de amplificare a vocii ■ s-a dispus arestarea la domiciliu ■ Pe 31 ianuarie 2024, in […]…