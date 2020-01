Stiri pe aceeasi tema

- Informatie socanta: directoarea de ingrijiri medicale de la Spitalul Judetean Piatra Neamt ar fi fost omorita in unitatea sanitara, vineri, 10 ianuarie. Conform unor informatii neconfirmate oficial, ea a fost injunghiata de un barbat. Ancheta este in desfasurare, insa nici reprezentantii IPJ Neamt,…

- ■ inculpatul a fost privat de libertate dupa ce a siluit si ucis o consateanca ■ victima a fost gasita a doua zi, dar de urma ucigasului s-a dat dupa aproape o saptamina ■ el a contestat arestarea preventiva dispusa la Tribunalul Neamt, calea de atac urmind sa se judece la Curtea de Apel Bacau […] Articolul…

- ■ unul din inculpati, aflat in executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare, vine din nou la judecata ■ impreuna cu un alt tinar a snopit in bataie un consatean, abandonindu-l in frig ■ tinerii pierdusera un proces cu victima ■ Gheorghe Stefanoaia, din localitatea Raucesti, aflat in executarea unei…

- Un criminal din Alesd, județul Bihor, eliberat anul trecut datorita recursului compensatoriu, a ucis din nou, in noaptea de sambata spre duminica.Iosif Ventel, in varsta de 47 ani, si-a sugrumat concubina in jurul orei 2.00, noaptea trecuta, dupa care s-a predat la Politie, a informat Bihoreanul. Barbatul…

- ■ inculpatul a fost arestat preventiv apoi a cerut si obtinut plasarea in arest domiciliar Un barbat cercetat penal pentru acuze de atentat la viata a vrut sa scape de catuse si a cerut magistratilor din cadrul Tribunalului Neamt inlocuirea arestului preventiv cu o masura mai bilnda, arestul la domiciliu…

- ■ inculpatul va sta un deceniu dupa gratii ■ catre trei persoane are de platit despagubiri morale si materiale care insumeaza 19.000 de lei si 15.000 de euro ■ Magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacau au pus punct in dosarul crimei de la Bahna, iar inculpatul ramine cu pedeapsa de 10 ani de inchisoare…

- ■ Cristian Chilat a cerut instantei revizuirea cauzei in care a fost condamnat la 19 ani de inchisoare ■ prima infatisare are loc la jumatatea lunii viitoare ■ Cristian Chilat, zis Falau, cel care l-a impuscat mortal pe Gheorghe Mararu intr-un local public, pe 14 noiembrie 2010, vine „acasa“. La 9 ani…

- ■ din totalul de 18.426 cazuri inregistrate in tara, in Neamt sint 41 ■ in perioada 7-11 octombrie, au fost raportate inca 56 de cazuri nou confirmate in sapte judete, in Neamt fiind cele mai multe ■ n 64 de bolnavi au decedat ■ Rujeola, sau pojarul dupa cum este cunoscuta popular, una din cele […]…