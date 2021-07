Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 30 de ani din Roman, gasit marți seara impușcat mortal in gat s-a sinucis, nefiind victima unei infracțiuni, informeaza Agerpres , citand purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Neamț, Ramona Ciofu. La aceasta ora, nu se știu motivele pentru care tanarul…

- Oamenii legii au fost sesizați in aceasta seara, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat se afla decedat intr-un autoturism din municipiu.Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, stabilind ca este vorba despre un barbat de 30 de ani, din Roman, care prezenta…

- Barbatul de 25 de ani care si-a injunghiat mortal nepoata in varsta de 6 ani, in comuna Cojasca, a fost retinut pentru 24 de ore, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, Ana Maria Lita. Conform datelor transmise anterior de IPJ, politistii…

- O femeie in varsta de 61 ani, din municipiul Roman, care mergea pe partea carosabila, a fost grav ranita, luni, de un autoturism care a acrosat-o. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca la volanul masinii se afla un barbat in varsta de 69 ani, din Roman. ‘Femeia…

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite Agerpres.Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20 GMT),…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, posesorul legal al armei cu aer comprimat cu care un copil de 8 ani l-a impuscat mortal pe fratele sau de 5 ani, la marginea unei paduri dintre localitatile Panet si Madaras, a fost retinut marti, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Mures. "In…