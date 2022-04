Neamț anchetat după ce s-a vaccinat anti-COVID de 87 de ori Un cetatean german este anchetat de autoritati dupa ce a fost descoperit faptul ca s-a vaccinat anti-COVID de cel putin 87 de ori. Acest caz are loc in conditiile in care Germania se lupta cu un val de infectii cu COVID-19 si incearca sa isi creasca rata de vaccinare a populatiei. Barbatul de 61 de ani a fost in mai multe centre de vaccinare din statele est-germane Saxonia si Saxonia-Anhalt. Autoritatile presupun ca acesta s-a imunizat de pana la trei ori pe zi in diferite centre, avand un numar de 87 de vaccinari doar in statul Saxonia. Informatiile de pana acum arata ca barbatul a reusit sa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

