Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica germana BioNTech, care a lucrat la vaccinul anti coronavirus cu gigantul farmaceutic american Pfizer, va depune vineri documentele pentru utilizarea de urgența a vaccinului sau in Statele Unite, a declarat miercuri, pentru CNN, CEO-ul companiei, Ugur Șahin. Tot miercuri, Pfizer…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului coronavirus Pfizer arata ca are o eficienta de 95% in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a transmis compania miercuri. Conform CNN, compania a realizat un studiu pe 170 de cazuri de…

- In momentul in care vestile bune despre un vaccin contra Covid-19 aduc putin optimism, neincrederea publicului pentru imunizare ar putea sa faca inutil si cel mai eficient produs, avertizeaza responsabilul diviziei de imunizare al OMS, scrie AFP. "Un vaccin care ramane in congelator sau intr-un…

- Acelasi oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, a precizat ca pretul convenit de UE „este mai aproape de 20 de dolari decit de 10 dolari” insa a refuzat sa ofere o cifra exacta, transmite jurnal.md. Comisia Europeana a anuntat ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca miercuri va fi semnat contractul pentru 300 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID dezvoltat de Pfizer si BioNTech, transmite CNN. Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat ca vaccinul dezvoltat de Pfizer si BioNTech este…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca miercuri va autoriza un contract pentru pana la 300 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania germana BioNTech si cea americana Pfizer.„Lucram neobosit pentru a asigura doze de potentiale vaccinuri impotriva coronavirusului.…

- Aceasta ”eficienta de vaccinare” a fost masurata prin compararea numarului de participanti infectati cu noul coronavirus in grupul care a primit vaccinul si in cel care a primit un pacebo, ”la sapte zile de la a doua doza” si la 28 de zile de la prima doza, anunta intr-un comunicat comun Pfizer si…

- In timp ce Uniunea Europeana a incheiat șase acorduri cu laboratoare pentru a rezerva sute de milioane de doze de vaccinuri potențiale, ea nu a dezvaluit nicio suma estimata și nici condițiile comerciale. "Exista probleme de concurența, nu ar fi o idee buna publicarea acestor informații pana…