Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata si actrita Jennifer Lopez si fostul jucator de baseball Alex Rodriguez au confirmat ca s-au despartit, joi, la o luna dupa ce au negat existenta unor probleme in relatia lor de cuplu care a durat patru ani, informeaza Reuters. "Ne-am dat seama ca ne simtim mai bine ca prieteni si ne asteptam…

- Dupa ce in presa internaționala au aparut zvonuri potrivit carora s-ar fi desparțit dupa patru ani de relație, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost surprinși in ipostaze tandre in Republica Dominicana. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au fost vazuți sarutandu-se in Republica Dominicana, acolo unde…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez neaga ca s-au desparțit. Cei doi susțin ca informațiile transmise de presa americana sunt inexacte. „Toate relatarile sunt inexacte. Rezolvam unele lucruri”, au spus Lopez, 51 de ani, și Rodriguez, 45 de ani, intr-un comunicat comun citat de Reuters. Știrea conform careia…

- Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au desparțit. Potrivit revistei People, cei doi au decis sa puna capat relației. Ei s-au logodit in 2019 și au amanat nunta de doua ori. Cantareața și actrița, Jennifer Lopez, si fostul jucator de baseball, Alex Rodriguez, au decis sa puna capat relației…

- Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au pus punct relației ce dureaza de patru ani. In 2019, cei doi și-au anunțat logodna, iar in ultimul an, aceștia și-au amanat nunta de doua ori, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne așteptam de mult timp sa se intample asta. Ei sunt prinși in lumilor lor orientate…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) s-au desparțit, la doi ani dupa ce s-au logodit. Presa din SUA anunța ca cei doi au decis sa se desparta dupa ce Rodriguez, fost jucator de baseball, ar și inșelat-o pe Jennifer Lopez. Aceștia erau impreuna de aproape patru…

- Cântareata si actrita Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniola la ceremonia de învestitura a noului presedinte al SUA, Joe Biden, pronuntând ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land" în spaniola, relateaza EFE. "O natiune, sub…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…