Stiri pe aceeasi tema

- Oaspeți de rang inalt la meciul de hochei dintre Corona Brașov și Miercurea Ciuc, partida care a avut loc, vineri, la Brașov. In tribune a putut fi vazuta președinta Ungariei, Katalin Eva Novak, aflata in vizita neoficiala in Romania. Președinta Ungariei , Katalin Eva Novak, fost secretar de stat la…

- Presedinta Ungariei Novak Katalin se afla din nou in vizita privata in Romania. Ea a postat pe pagina de Facebook imagini din rezervația Cheile Virghisului, din județul Harghita, si de la meciul de hochei Corona Brasov – CS Miercurea Ciuc, unde a discutat cu primarul Brașovului, Allen Coliban. Astfel,…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, este din nou in Romania. Se afla in vizita privata și a postat și doua fotografii. O fotografie din rezervația Stramtorii Varghiș, județul Covasna. „Weekend lung in familie in Transilvania. Excursie in Stramtoarea Varghiș”, a scris Katalin Novak in descrierea care…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, se afla in acest weekend in Transilvania și a publicat vineri dupa-amiaza pe pagina sa de Facebook o fotografie facuta in stramtoarea Varghis, transmite publicația Kronika. Tot vineri, ea a postat și o fotografie de la Brașov, de la un meci de hochei. „Weekend lung…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, se afla in vizita privata in Romania. Ea a postat pe pagina sa de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov - CS Miercurea Ciuc.

- Presedintele Ungariei Novak Katalin se afla in vizita privata in Romania, ea postand pe pagina de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov - CS Miercurea Ciuc, scrie news.ro.Novak Katalin a postat o prima imagine alaturi de comentariul: ”weekend prelungit cu…

- La 2 ianuarie 1970, s-a nascut Sanda Ladoși. Tot intr-o zi de 2 ianuarie s-au nascut fondatorul Gradinii Botanice din Iași și Laura Cosoi. 1784: La Sibiu apare Siebenburger Zeitung, primul ziar de pe teritoriul actual al Romaniei Siebenburger Zeitung a fost primul ziar din Transilvania. Primul numar…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a declarat marti, despre coalitia PNL cu PSD, ca cele doua partide sunt doua partide mature si aceasta era coalitia in masura sa implineasca toate reformele, el precizand ca nu au aparut nici pe departe conflictele si tensiunile care au aparut in perioada guvernarii…