Ne poate o raceala proteja de Covid-19? Un studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea din Glasgow (Scoția) și publicat in Journal of Infectious Diseases a sugerat deja ca rinovirusurile responsabile de raceala ar putea bloca replicarea Sars-CoV-2. O noua lucrare, de data aceasta a cercetatorilor de la Imperial College London, indica și ea același lucru.Varianta Omicron: raceala te protejeaza de virus?Acest studiu recent, publicat in revista științifica Nature Communications, confirma prima cercetare, dezvaluind ca o raceala ar putea juca un rol protector impotriva Covid-19 și in…