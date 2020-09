„Ne dorim o nouă țară”. Reprezentanta opoziției din Belarus anunță schimbări Svetlana Tikhanovskaia, principala reprezentanta a opoziției bieloruse, a acordat un interviu pentru France 24, in care a vorbit despre schimbari importante ce ar putea interveni in țara sa. In interviul acordat postului de televiziune francez France 24, din Vilnius, Lituania, acolo unde se afla in exil, Tikhanovkaia spune ca se așteapta ca președintele Lukașenko sa fie inlaturat curand de la putere. In timp ce Belarusul este zdruncinat de un val imens de manifestații, ea solicita puterii sa nu se angajeze intr-o „escalada sangeroasa”. Demisia lui Aleksander Lukașenko este condiția esențiala pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 sep – Sputnik. La reședința președintelui rus de la Soci au loc discuții intre Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko. La inceputul reuniunii liderul rus a menționat ca Belarusul trebuie sa faca fața de sine statator situației create dupa alegerile prezidențiale.Пресс-служба президента…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva coronavirusului pe 40.000 de locuitori ai capitalei, etapa finala de testare a acestui vaccin anunțata in august. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca este o zi importanta nu numai pentru oraș, ci…

- Vladimir Uglev a ajuns in atentia presei in urma cu cateva zile, fiind cercetatorul care a inventat neurotoxina cu care a fost otravit Aleksei Navalnii, opozantul lui Putin. Omul de stiinta rus, in varsta de 73 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Libertatea despre proiectul sovietic secret Noviciok. …

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o contestare fara precedent in tara, a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa-l rastoarne de la putere cu scopul de a aduce atingere si de a slabi Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pentru Occident, ”Belarusul este doar o trambulina…

- Acum totul s-a schimbat. Confruntat cu o revolta populara fara precedent, Lukasenko a apelat la Moscova pentru ajutor. Cum domnia sa de 26 de ani e zguduita de proteste masive si greve, Lukasenko i-a cerut celui mai apropiat aliat si principal binefacator, Vladimir Putin, sa-i acorde sprijin militar…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi, 27 august, sa trimita forțe de ordine in Belarus pentru a sprijini regimul lui Aleksandr Lukașenko, dar a susținut ca nu va face acest lucru decat cand ”situația ar fi in afara controlului, iar elemente extremiste (...) incalca anumite limite”.…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca mercenarii ruși reținuți în Belarus înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august au fost ademeniți în țara de o operațiune comuna a serviciilor ​de informații ale Ucrainei și Statelor Unite, transmite Reuters.Belarusul acuzase…

- Zeci de mii de oameni au strigat „Putin, demisia” in timpul unui protest fața de arestarea unui guvernator local dintr-un oraș aflat la granița cu China și aproape de oceanul Pacific, noteaza Digi24. Din cei 570.000 de locuitori, circa 40.000 au participat la demonstrația care nu a fost autorizata dar…