Ne bucuram ca a iesit cum ne-am dorit“: Victoria HC Dobrogea Sud cu Dunarea Calarasi, cadoul perfect pentru Gabriel Ilie

- Joi, 12 marti, AHC Dunarea Calarasi se deplaseaza la Constanta pentru meciul cu AHC Dobrogea Sud. Meciul conteaza pentru etapa a 23-a din Liga Nationala si are loc la Sala Sporturilor din Constanta, incepand cu ora 18.00.

- Veste proasta pentru iubitorii handbalului constantean. Partida dintre HC Dobrogea Sud si Dunarea Calarasi se va juca, joi, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanta, fara spectatori. Masura a fost luata in urma situației create la nivel mondial de raspandirea noului coronavirus. Cei care și-au…

- Vicecampioana AHC Dobrogea Sud a suferit prima sa infrangere dupa cinci luni, 24-28 (10-12) cu CSM Bucuresti, sambata, la Constanta, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. In perioada 5 octombrie - 29 februarie, HC Dobrogea a inregistrat 14 victorii si 3 egaluri,…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe AHC Dunarea Calarasi, cu scorul de 33-28 (15-13), joi, intr-o partida din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana a reluat sirul victoriilor dupa doua meciuri in care a facut pasi gresiti, esec cu HC Dobrogea Sud la Constanta si egal…

- * HC Dobrogea Sud – CSM Focșani 2007 joi, 13 februarie, ora 17:00 transmis pe TVR2 Handbaliștii focșaneni vor avea maine, 13 februarie, un joc foarte greu, la Constanța, cu HC Dobrogea Sud, in etapa a 18-a a campionatului Ligii Naționale. In Sala Polivalenta i-au mai invins pe constanțeni, dar niciodata…

- Intr o seara magica la Constanta, HC Dobrogea Sud i a administrat campioanei Dinamo a doua infrangere in actualul campionat. Pana la meciul cu HCDS, Dinamo, liderul autoritar al clasamentului Ligii Nationale si echipa care a dominat intrecerea in ultimii ani, inregistrase in 14 partide 13 victorii si…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud II Constanta au sustinut, la Sala Sporturilor, primul meci oficial al anului, in Divizia A, incheiat cu o infrangere, scor 30-34 (15-17), in compania celor de la CS Medgidia. „Debutul in 2020 s-a incheiat cu victoria Medgidiei, lidera Seriei B și candidata la promovare…