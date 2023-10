Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, ne așteapta vreme destul de normala, anunța meteorologii. Mai puțin duminica, cand vremea se racește puțin, potrivit Agrotv.md . Noaptea, termometrele vor indica pana la +15 de grade, cerul va fi mai mult innorat, fara precipitații esențiale. Astfel, sambata, la Nord, temperaturile maxime…

- Pentru vineri, 22 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și temperaturi de pana la +29 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +26 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +28 de grade Celsius. Iar in Sudul țarii…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru miercuri, 13 septembrie, vreme frumoasa și cer variabil in toata țara. Vantul va sufla moderat. La nordul R. Moldova, ziua termometrele vor arata 25 grade Celsius, iar noaptea 11 grade Celsius. La centru, noaptea se prognozeaza 13 °C, iar maxima zilei…

- Pentru joi, 7 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer variabil și temperaturi de pana la +30 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +25 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +27 de grade Celsius. Iar in Sudul țarii…

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele 24 de ore, ne așteapta vreme frumoasa și calda de toamna. Precum afirma specialiștii, timpul se incalzește ușor și, in intervalul menționat, nu se prevad precipitații. Vantul va sufla din nord slab la moderat. Noaptea minimele vor oscila…

- Pentru luni, 4 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer noros in centrul și sudul Republicii Moldova, iar in nordul țarii averse cu descarcari electrice. Temperaturile se vor ridica pana la +28 de grade Celsius. In Nord se așteapta temperaturi de +23 de grade pe timp de…

- Pentru vineri, 1 septembrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozeaza cer noros și pe alocuri precipitații. Temperaturile se vor ridica pana la +31 de grade Celsius. In Nordul Republicii Moldova se așteapta temperaturi de +26 de grade pe timp de zi. In Centru, termometrele vor indica +28…

- Elena Mateescu, director ANM: „Vorbim de temperaturi care astazi la umbra vor ajunge de la 37 – 38 de grade. Nopți tropicale… 26 grade, disconfort accentuat. Umezeala 80 de unitati. In restul țarii, cod galben, temperaturi de 34-37 g. Maine, aria județelor este in extindere. Și debutul saptamanii viitoare…