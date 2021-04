Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului balnear din Romania se asteapta la un grad de ocupare de 50% pentru vacanta de Paste si 1 Mai, in conditiile in care majoritatea procedurilor specifice sectorului nu se pot realiza din cauza restrictiilor impuse de pandemie, a declarat, pentru AGERPRES, Nicu Radulescu, presedintele…

- Surpriza pentru copiii seineni. Acestia sunt asteptati, joi 29 aprilie, pentru a intampina impreuna iepurasul de Paste. „Dragi copii! Va aștept maine in parcul din spatele Primariei Seini unde impreuna cu “Iepurașul de Paște” va vom oferi un ou cu surpriza! Pentru ca evenimentul sa se desfașoare in…

Pregatirile pentru Paște au ajuns pe ultima 100 de metri atat pentru credincioși cat și pentru Biserica Ortodoxa Romana care a transmis, printr-un comunicat de presa. un set de recomandari și reguli...

Un eveniment inedit pentru copii va avea loc in data de 1 mai, de la ora 12.00, in Parcul Central din Turda. Motociclete, oua ascunse printre ele, pictura ae fața pentru copii, muzica, distracție,...

- Coloane de mai mulți kilometri s-au format la principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria, iar la Nadlac II si Varsand, camioanele asteapta cel putin sase ore pentru tranzitare, relateaza Agerpres.

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pentru ca elevii sa se poata intoarce in bancile școlii dupa vacanța de Paște, se ia in considerare testarea acestora, in cadrul unitaților școlare.

Vor fi patru zile libere, ce includ Vinerea Mare și a doua zi de Paște. In acest an, perioada sarbatorilor pascale ortodoxe coincide cu data la care se sarbatorește și Ziua Muncii – 1 Mai.

Ne așteapta o saptamana plina de spectacole! Iata la ce evenimente puteți participa in perioada 8-14 februarie