Doua saptamani mai rezista sistemul sanitar din Romania, in actualul ritm de creștere a numarului de infectari cu coronavirus – a spus, la Europa FM, Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. El susține ca suntem foarte aproape de a ajunge ca in situația Italiei, unde, la debutul pandemiei de coronavirus au murit oameni acasa pentru ca nu mai erau locuri in spitale: „Nu mai sunt locuri la nivelul ATI, ne batem pentru aceste locuri. Mai avem doar foarte puține locuri in spitalele suport. Asta inseamna ca in curand nu vom mai avea unde sa internam…