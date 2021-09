Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Keșeru are parte de o revenire perfecta la FCSB: dupa ce a înscris împotriva rivalei Dinamo, atacantul a adus victoria formației pregatite de Edi Iordanescu, scor 1-0, împotriva celor de la U Craiova 1948 (Liga 1, etapa a IX-a).Keseru a înscris în minutul…

- FCU Craiova - FCSB | Sekou Sidibe (20 de ani), atacantul oltenilor, nu a acceptat deloc ușor schimbarea din minutul 65. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! Dupa ce Keșeru a deschis scorul din penalty pentru FCSB, Mutu a apelat la doua inlocuiri. I-a scos din teren pe Sidibe și Balan pentru…

- FC Arges a urcat pe locul 7 în clasament, dupa ce a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa U Craiova 1948, într-un meci din etapa a opta a Ligii 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Isfan, în minutul 45+1. Vezi aici reușita.Au evoluat echipele:FC…

- FCU Craiova s-a impus in deplasarea de la Clinceni, scor 2-1, și urca pentru moment pe loc de play-off. Adrian Mutu (42 de ani) a dus echipa pe loc de play-off, dar indeamna la cumpatare. Cronica meciului Clinceni - FCU Craiova, scor 1-2 „Le spuneam baieților la pauza ca repriza secunda nu va mai fi…

- ​FC Voluntari a obținut prima victorie din noul sezon de Liga 1, sâmbata, pe teren propriu, scor 2-1, în fața echipei U Craiova 1948. Meciul a avut loc în etapa a treia.Pentru FC Voluntari au marcat Lopes ('47) și Armaș ('78), în timp ce Balan ('87) a înscris…

- Meciul amical dintre echipa de fotbal FC U Craiova 1948 si formatia sarba FK Radnicki Nis, desfasurat in Slovenia, a fost suspendat de arbitru in minutul 55, la scorul de 0-0, din cauza unor incidente, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. Antrenorul Adrian Mutu a inceput partida cu Sorin…

- FCU Craiova nu a reusit victoria nici in cel de-al treilea test pe care l-a sustinut in cadrul stagiului de pregatire din Slovenia. Dupa 1-2 cu Hajduk Split si 1-1 cu NK Bravo, echipa antrenata de Adrian Mutu a inregistrat, astazi, 0-0 cu NK Cejle, ocupanta locului 7 in campionatul sloven. “Briliantul”…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate cu formatia slovena NK Bravo Ljubljana, 1-1 (1-1), marti, intr-un joc de verificare sustinut in stagiul de pregatire din Slovenia. Echipa antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul prin belgianul William Baeten (10), dar a fost egalata la scurt…