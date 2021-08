NBA: Contract de 207 milioane de dolari pentru starul Luka Doncic

Stiri pe aceeasi tema

- Luka Doncic, starul echipei Dallas Mavericks si al selectionatei Sloveniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, isi va prelungi cu cinci ani contractul cu clubul din Texas, pentru suma de 207 milioane dolari, au anuntat Dallas Morning News si canalul TV sportiv ESPN, informeaza AFP. "Este un…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat ca cel mai mare filon de safire din lume, in valoare de peste 100 de milioane de dolari, a fost gasit accidental in curtea unei case din zona Ratnapura. Un comerciant de pietre prețioase din statul insular a spus ca piatra uriașa a fost descoperita in curtea casei…

- Pugilista Maria Claudia Nechita, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei, a primit incununarea muncii sale, odata cu calificarea ei in sferturile de finala ale categoriei 54-57 kg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romanca a invis-o, luni, in optimi, decizie 5-0, pe somaleza Ramla Said Ahmed Ali,…

- Sportiva rusa Svetlana Gomboeva si-a pierdut cunostinta, vineri, din cauza caniculei, dupa ce a participat la tragerile pentru ordinea de start la tir cu arcul, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Potrivit antrenorului Stanislav Popov, Gomboeva s-a prabusit la scurt timp dupa ce a concurat. Este…

- Japonia a reactivat unele centrale energetice, intre care si un reactor nuclear care nu a mai fost folosit de mult timp, pentru a evita o criza a electricitatii, in contextul cresterii temperaturilor si a cererii pentru racirea cladirilor, in special la Tokyo, unde vineri vor debuta Jocurile Olimpice,…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a permis forurilor sportive nationale sa aleaga cate doi purtatori de drapel pentru Jocurile Olimpice, iar mai multe natiuni au decis sa adopte aceasta masura. Astfel, si Romania a ales doi purtatori de drapel, pe canotoarea Madalina Beres si pe inotatorul Robert…

- Face box de la 13 ani, iar acum, dupa mulți ani de eforturi susținute, va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La 28 de ani, Claudia Nechita este, așa cum spun și antrenorii sai, Adrian și Mihaela Lacatuș, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei. Cum ar descrie Claudia calificarea…

- Organizatia sportiva panamericana, care reuneste 41 de comitete nationale olimpice de pe continentul american, a oferit 4.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 sportivilor si oficialilor din Americi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi, Panam Sports, transmite Agerpres. “Noi am…