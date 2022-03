”Naziștii tăi trag!”. Ucraineanca medaliată la JO a rupt orice legătură cu propria mamă Alina Shynkarenko (23 de ani) a rupt orice legatura cu propria mama din cauza diferențelor de viziune asupra razboiului din Ucraina natala. Concret, sportiva, care a cucerit medalia de aur la inot pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a povestit ca mama sa, care traiești in Donețk, a ”cazut prada” propagandei Kremlinului și susține ca atacurile au ca scop ”denazificarea” Ucrainei. Ucraineanca medaliata la JO care a rupt orice legatura cu propria mama ”In primele zile, eu și mama ne-am certat foarte mult. Am sunat-o imediat dupa inceperea invaziei și i-am spus ‘mama, trag in noi, razboiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

