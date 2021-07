Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- Prognoza de vara a Comisiei Europene confirma faptul ca Romania se afla pe drumul cel bun, dar materializarea estimarilor de crestere depinde de mentinerea echilibrului si prudentei in privinta cheltuielilor publice si de valorificarea fondurilor europene, a transmis ministrul Finantelor, Alexandru…

- Premierul Florin Cițu anunța pe pagina sa de Facebook o creștere economica de 7,4 la suta pentru Romania estimata de Comisia Europeana. Totodata, șeful Executivului susține ca este vorba despre cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana. „Am promis, am facut! Comisia Europeana…

- Vineri, 11 iunie 2021, ministrul Finanțelor, dl Alexandru Nazare, și directorul de tara pentru Romania al Bancii Mondiale, dna Tatiana Proskuryakova, au semnat la București Acordul de imprumut aferent finanțarii adiționale, in valoare de 150 mil. euro, destinata susținerii proiectului privind reforma…

- ”FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- Estimarea de crestere economica pentru 2021 a fost revizuita de la 4,3% la 5%, estimarea fiind aliniata cu prognoza Comisiei Europene, a declarat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), desfasurata la Lisabona, in perioada…

