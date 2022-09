Nazarcea Ovidiu SA: Tribunalul Constanta radiaza firma care detine ferma Nazarcea, administrata de Arhiepiscopia Tomisului

Stiri pe aceeasi tema

- George Fulina, fost angajat in cadrul SC Confort Urban SRL, este acuzat de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, si instigare la fals intelectual, in forma lipsei de vinovatie. Barbatul avea calitatea de functionar public in sensul legii penale, ce avea in atributii…

- Tribunalul Constanta a decis azi, 29 iulie 2022, punerea in libertate a unui cetatean condamnat definitiv la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de contrabanda asimilata. Cel in cauza fusese judecat si condamnat pentru contrabanda cu combustibil preluat de la navele care tranziteaza…

- Asociat unic si administrator este cunoscutul Chef Ovidiu Cherametli, castigator la "Arena Bucatarilor. Societatea comerciala Restfood Expres SRL, cu sediul social in Constanta, controlata de Chef Ovidiu Cherametli, a intrat in insolventa Dosarul se afla pe rolul Sectiei a II a civila din Tribunalul…

- Magistratii au constatat legalitatea sesizarii instantei, cu rechizitoriul DNA Constanta, a administrarii probelor ce stau la baza acuzarii, a efectuarii actelor de urmarire penala si au dispus trimiterea dosarului la completul penal pentru inceperea judecatii. Decizia Tribunalului Constanta a fost…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta nu renunta la acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu Cristian Antohi. Recent, Tribunalul Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei, a respins acordul de recunoastere a vinovatiei si a dispus…

- Este vizata achizitia privind servicii de proiectare in vederea elaborarii si intocmirii documentatiei de urbanism Plan urbanistic zonal, in municipiul Constanta Magistratii de la Tribunalul Constanta, sectia de contencios administrativ si fiscal au decis sa respinga cererea primarului municipiului…

- Este vorba de dosarul 15079 212 2022 prin care se cerea emiterea unei ordonante presedintiale de catre instanta cu privire la situatia Bisericii Izvorul Tamaduirii din zona Macul Rosu Judecatoria Constanta a stabilit urmatorul termen in dosarul in care Arhiepiscopia Tomisului a depus apel in procesul…

- Dupa un proces care a durat mai bine de doi ani, Tribunalul Constanta a decis, miercuri, 22 iunie 2022, condamnarea minorului 15 ani acuzat de moartea lui Andrei, de 13 ani, din Mangalia Instanta i a aplicat inculpatului minor masura edcativa a internarii intr un centru de detentie, pentru o perioada…