Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, i-a incurajat duminica din inchisoare pe rusi sa voteze pentru orice candidat in afara celor ai partidului de la putere Rusia Unita si sa recurga la recomandarile "votului inteligent", pe care Kremlinul a incercat sa-l blocheze prin toate mijloacele.

- Alegerile parlamentare ce se desfașoara în acest weekend în Rusia au fost marcate de acuzații de frauda masiva, opozanții Kremlinului prezentând imagini cu oameni carora le sunt înmânate mai multe buletine de vot. Dincolo de frauda, votul multiplu are și un tarif: unui…

- Aliati ai disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, si-au indemnat miercuri concetatenii sa voteze cu Partidul Comunist la alegerile legislative care au loc in Rusia la sfarsitul acestei saptamani, in cadrul campaniei de vot "tactic" menita sa descentreze partidul de guvernamant Rusia…

- Oleg Navalnii, fratele opozantului rus aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, a fost condamnat vineri la un an de inchisoare cu suspendare, acuzat de incitarea oamenilor sa incalce restrictiile anti-COVID-19, dupa ce a organizat protestele masive care au avut loc in Rusia in ianuarie fața de arestarea…