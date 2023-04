Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Comoros care transporta animale vii a lovit, vineri, cu o nava cu pavilion romanesc care transporta sulfat de amoniu. Incidentul naval a avut loc in zona Portului Reni, din Ucraina, transmite Autoritatea Navala Romana.

- Un incident naval a avut loc vineri, 14 aprilie, in zona Portului Reni din Ucraina, dupa ce o nava romaneasca transportand sulfat de amoniu a fost lovita de alta, sub pavilion Comoros, care transporta animale vii, scrie news.ro , precizand ca in urma impactului ambarcatiunea din tara noastra a suferit…

- Un incident naval a avut loc, vineri, in zona Portului Reni din Ucraina, dupa ce o nava romaneasca transportand sulfat de amoniu a fost lovita de alta, sub pavilion Comoros, relateaza News.ro.In urma impactului ambarcatiunea din tara noastra a suferit o gaura de apa. Aceasta a fost impinsa in malul…

- O barja romaneasca este in pericol sa se scufunde in Portul Reni, din Ucraina.Potrivit surselor, barja Cosmina 1 ar fi incarcata cu cereale si ar apartine unei companii romanesti cu sediul in Galati. ...

- In proiectul documentar „Anul“ realizat de jurnalistul Dmitri Komarov de la publicația ucraineana Glavcom, șeful statului și-a prezentat camera in care doarme de la declanșarea razboiului. Eu locuiesc aici. Ei bine, am coborat in adapostul antiatomic. Și, in general, locuiesc aici. Aceasta este casa…

- Armata ucraineana le provoaca pierderi foarte mari forțelor ruse, in regiunea Donbas, susține Volodimir Zelenski in mesajul lui de azi-noapte. El le-a spus ucraienilor ca armata lucreaza la planurile unor acțiuni care vor avea loc intr-un viitor apropiat. In același timp, Zelenski anunța noi sancțiuni…

- Deputatul Emil Dumitru, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, afirma ca premierul Romaniei Nicolae Ciuca a facut o mare greșeala cand a permis tranzitul cerealelor din Ucraina fara certificat fito-sanitar, mai ales ca UE nici nu ne-a cerut așa ceva. Mai mult, exista chiar și obligația ca…

- Intr-un discurs fara menajamente in fata liderilor politici si economici ai planetei, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri la Davos ca omenirea „priveste in ochiul unui uragan de categoria 5″, relateaza dpa. De pe prima scena a Forumului Economic Mondial, Guterres a oferit…