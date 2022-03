Stiri pe aceeasi tema

- Epava navei „Endurance” a exploratorului polar Ernest Shackleton, care a fost strivita de gheța din Anatarctica și s-a scufundat la 3.000 de metri pe fundul oceanului in urma cu mai bine de un secol, a fost gasita, a anunțat miercuri, 9 martie, o echipa care o cauta de cațiva ani, conform Reuters. Velierul…

Oamenii de stiinta au gasit si filmat una dintre cele mai mari epave, la 107 ani dupa ce s-a scufundat, conform BBC, potrivit news.ro.

- Un britanic a avut parte de surpriza vietii cand a primit de la autoritatile spaniole o proteza dentara pe care o pierduse in urma cu 11 ani, intr-o seara de betie in Spania, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Femeie de 74 de ani disparuta de la domiciliu, gasita și salvata de jandarmi Jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara au contribuit astazi la evitarea unei posibile tragedii. Jandarmii au pornit in cautarea femeii, de indata ce li s-a solicitat sprijinul, de catre organele de poliție…