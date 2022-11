Nava de croaziera Majestic Princess, care transporta aproximativ 800 de pasageri Covid-19 pozitiv, a acostat la Sydney. Astfel, pentru ca, in Australia, nu mai exista restrictii anti-coronavirus, bolnavii se pot plimba linistiti pe strazi. Acostarea navei le-a amintit australienilor de sosirea la Sydney a vasului Ruby Princess in martie 2020 – la inceputul pandemiei din […] The post Nava de croaziera Majestic Princess, un pericol national pentru Australia. Sute de infectati cu Covid-19, pe strazile din Sydney first appeared on Ziarul National .