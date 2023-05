Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a recunoscut miercuri ca membrii Aliantei sunt divizati in privința aderarii Ucrainei și a spus ca acest subiect va figura pe agenda viitorului summit al organizatiei, care va avea loc in iulie, la Vilnius. Șeful NATO a exclus o aderare atat timp cat Ucraina…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca i-a respins pe luptatorii despre care spune ca au lansat un atac transfrontalier din Ucraina in regiunea Belgorod si sustine ca a eliminat 70 de militanti, iar pe restul i-a obligat sa se retraga dincolo de granita, relateaza The Guardian. Peste 70 de „teroristi"…

- Alianta Nord-Atlantica nu poate stabili un calendar pentru admiterea Ucrainei pana cand fortele militare ucrainene nu vor obtine o victorie categorica impotriva Rusiei, afirma Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Unul dintre cei mai apropiați susținatori ai președintelui rus, Vladimir Putin, afirma ca Statele Unite ar fi implicata intr-un complot pentru a prelua controlul Rusiei in cazul unei erupții apocaliptice a vulanului Yellowstone din Wyoming, SUA, scrie Yahoo News.Nikolai Patrușev, președintele Consiliului…

- China este necesar sa dialogheze ”in mod direct” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, indeamna secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la prezentarea raportului de activitate a Aliantei in 2022, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintii…

- "Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este o perspectiva pe termen lung", a afirmat Jens Stoltenberg in cadrul unei vizite in Finlanda, facand apel la construirea unui "cadru" pentru a evita orice noua invazie pe viitor.Intrarea Ucrainei in NATO este…

- Un tribunal din Ucraina a condamnat la pedeapsa cu inchisoarea doi soldati rusi, capturati pe front. Acestia au fost acuzati ca au participat la uciderea civililor in bombardamentele din estul Ucrainei.