Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP.



"NATO monitorizeaza situatia din regiune indeaproape. Ramanem in contact apropiat si regulat cu autoritatile americane", a declarat purtatorul de cuvant al NATO, Dylan White.



"La cererea guvernului irakian, misiunea NATO in aceasta tara este menita sa intareasca fortele irakiene si sa previna…