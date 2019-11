Stiri pe aceeasi tema

- "Spatiul este esential pentru capacitatile de aparare si descurajare ale Aliantei, pentru avertizarea timpurie si navigatie", a explicat marti la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte ca reprezentantii celor 29 de aliati sa-si dea acordul asupra acestei extinderi.Circa…

- NATO este in moarte cerebrala. Declaratia socanta a fost facuta de presedintele Frantei intr-un interviu pentru publicatia The Economist. Secretarul general al Aliantei si cancelarul Germaniei l-au contrazis imediat.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg si l-a asigurat de intreg sprijinul pentru indeplinirea obiectivelor Aliantei, precum si de continuitatea politicilor si angajamentelor tarii noastre in cadrul NATO,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, printre temele abordate de cei doi fiind rolul tarii noastre in consolidarea prezentei aliate in regiunea Marii Negre. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri evenimentele de acum 30 de ani care au culminat cu daramarea Zidului Berlinului, transmite Reuters. Inainte de a pleca spre capitala Germaniei, unde va participa la ceremoniile aniversare, Stoltenberg a spus ca Zidul Berlinului,…

- Reuniunea ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO ce va avea loc joi la Bruxelles ar trebui sa permita "sa aplaneze divergentele" aparute in cadrul Aliantei dupa operatiunea lansata in nord-estul Siriei de Turcia, unul dintre membrii organizatiei, a anuntat miercuri secretarul general al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca l-a asigurat pe prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, ca procesul de aderare a tarii sale la Alianta Nord-Atlantica se afla pe calea cea buna, transmite dpa, potrivit Agerpres.Intr-o postare pe Twitter, Stoltenberg a…

- In cadrul vizitei de lucru de la Bruxelles, Igor Dodon a avut o intrevedere si cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Presedintele tarii a declarat ca „Republica Moldova este un stat neutru care nu are ca obiectiv intrarea la un bloc militar, inclusiv intrarea in NATO”.