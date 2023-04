Stiri pe aceeasi tema

- NATO denunta "alinierea tot mai mare" a Chinei la Rusia, sustinerea chineza a economiei ruse, care permite Moscovei sa compenseze consecintele sanctiunile care i-au fost impuse de Occident, si intensificarea activitatilor lor militare comune in regiunea Asia-Pacific, relateaza AFP. "Am discutat despre…

- Yuanul chinezesc a devansat dolarul american, devenind cea mai tranzactionata valuta din Rusia, la un an dupa ce invadarea Ucrainei a condus la introducerea mai multor pachete de sanctiuni occidentale impotriva Moscovei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres . Potrivit datelor cu privire la tranzactiile…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat ziarului guvernamental Rossiiskaia Gazeta , citat luni de agentia de stat rusa TASS . „Rusia…

- Presedintele chinez Xi Jinping, aflat marti, 21 martie, in a doua zi a vizitei sale oficiale la Moscova, a anunțat ca l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca o vizita in China in cursul acestui an, relateaza agenția rusa de presa TASS. Invitația a fost facuta luni, 20 martie, in timpul…

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit luni la Moscova pentru o vizita de doua zile și pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Oficialul chinez nu a fost așteptat de liderul de la Kremlin, cel din urma preferind sa ia parte la o ședința a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne. In aceste…

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Un parlamentar rus a introdus luni, 13 martie, un proiect de lege care vizeaza sa mareasca varsta de recrutare la 21-30 de ani, masura ce ar urma sa fie introdusa incepand din 2026, informeaza agenția de presa Reuters , citata de Agerpres . Legislația actuala prevede ca pot fi convocati pentru efectuarea…

- Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a fost prezent la un eveniment in India, unde a afirmat ca Ucraina a atacat Rusia, iar mulțimea respectiva a izbucnit in ras, cand a auzit acestea. Lavrov a vorbit dupa ce a participat la o reuniune a miniștrilor de externe din cadrul G20. Raspunzand la…