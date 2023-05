NATO îndeamnă Kosovo să reducă tensiunile izbucnite vineri cu Serbia NATO a cerut sambata Kosovo sa reduca tensiunile cu Serbia, la o zi dupa ce reprezentanți ai guvernului au intrat in cladirile municipale pentru a instala primari in zonele din nordul țarii, locuite in principal de etnici sarbi, relateaza Reuters. Ca reactie la violentele produse vineri in contextul protestelor etnicilor sarbi, presedintele sarb, Aleksandr Vucici, a activat cel mai inalt nivel de alerta combatanta si a cerut mutarea fortelor militare in apropierea frontierei dintre Serbia si Kosovo. „Indemnam institutiile din Kosovo sa actioneze imediat pentru reducerea tensiunilor si le cerem… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

