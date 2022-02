Militarii ruși din Transnistria, regiunea din Republica Moldova aflata la granița cu Ucraina, au raspuns chemarii Moscovei. Contingentul militar este gata sa atace Ucraina, declarandu-și pregatirea pentru lupta. Ingrijorarea internaționala este cu atat mai mare cu cat sambata seara, GOTR (Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria) era implicat in exercitii militare de noapte. Acțiunile […] The post NATO, cu ochii pe Transnistria. Militarii ruși se pregatesc de lupta first appeared on Ziarul National .