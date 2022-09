NATO condamna ferm „referendumurile false”! Incercari flagrante ale Rusiei de cucerire teritoriala

NATO condamnă ferm „referendumurile false”! Încercări flagrante ale Rusiei de cucerire teritorială „Condamnam in termeni cat mai fermi posibili planul de a organiza așa-numitele „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusa in regiunile ucrainene controlate parțial de armata rusa. Dupa cum a reafirmat Adunarea Generala a ONU in rezoluția sa „Agresiunea impotriva Ucrainei” adoptata la 2 martie 2022, nicio achiziție teritoriala rezultata din amenințarea sau utilizarea forței nu va fi recunoscuta ca legala.Aliații nu recunosc și nu vor recunoaște niciodata anexarea ilegala și nelegitima a Crimeei de catre Rusia. Referendumurile false din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson din… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

