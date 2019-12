Naționala României se califică la turneele preolimpice dacă termină în top 7 Mondialul de handbal Naționala Romaniei este intre cele mai bune 12 națiuni ale lumii și la Mondialul din 2019, dupa o victorie mare in fața Ungariei, cu 28-27. Astfel, tricolorele au doua opțiuni de calificare la turneele preolimpice. O clasare in top 7 la Kumamoto ar fi cea mai buna opțiune, scrie Mediafax. Romania a plecat la turneul final din Japonia cu obiectivul de a se clasa intre cele mai bune șapte naționale, care sa-i permita accederea la turneele preolimpice din luma martie. Tricolorele au avut insa evoluții care nu le recomanda inca sa viseze atat de departe, exceptand ultimele 30 de minute ale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

