Naţionala României evoluează, azi, cu Israel. Meciul ne poate aduce calificarea la Euro-2024 Nationala Romaniei joaca, sambata, de la ora 21.45, meciul decisiv cu Israel pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Partida va avea loc in Ungaria, pe stadionul Pancho (Felcsut). Meciul va fi transmis de Prima TV si va fi arbitrat de francezul Francois Letexier. Marti, nationala va evolua cu Elvetia, pe Arena Nationala. Pentru aceste ultime doua meciuri din preliminariile EURO 2024, selectionerul Edward Iordanescu a convocat 28 de jucatori: PORTARI Horatiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NITA (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionut RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0); FUNDASI Andrei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

