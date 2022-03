Naționala masculină de handbal a României a învins Macedonia de Nord 24-22, dar spunem adio Campionatului Mondial din 2023 Naționala masculina de handbal a Romaniei a obtinut o victorie de palmares, 24-22 (12-12) cu Macedonia de Nord, sambata seara, la Bucuresti, in faza a doua a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023, insa a ratat calificarea. Macedonia de Nord a castigat saptamana aceasta la Skopje cu 30-22 si va evolua in ultima faza a preliminariilor pentru turneul final de anul viitor. In Sala Dinamo, tricolorii, constienti ca aveau sanse minime de a intoarce rezultatul din tur, au fost condusi in prima repriza la trei goluri, 5-2, 10-7, 11-8, insa la pauza scorul a fost egal, 12-12. Naționala de handbal… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

