Naționala, împotriva tradiției nefaste Naționala de fotbal a Romaniei se lupta astazi, de la ora 21:45, pe noul stadion “Ghencea”, cu reprezentativa Armeniei, dar și cu tradiție ce, in mod normal, nu ar acorda mari speranțe Tricolorilor pentru calificarea la turneul final al Cupei Mondiale 2022 din Qatar. Nu este vorba despre istoricul intalnirilor cu Armenia, deoarece, la acest capitol, Romania sta bine, palmaresul nostru fiind stricat doar de rezultatul partidei tur, cand trupa pregatita de Mirel Radoi a pierdut 2 – 3. Naționala noastra are o alta problema, care o bantuie inca din perioada “Generației de aur”: imposibilitatea de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

