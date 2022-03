Naționala de fotbal în sală a Ucrainei under 17, refugiată la Timișoara Echipa naționala de fotbal in sala sub 17 ani se refugiaza la Timișoara. Primii 15 fotbaliști au trecut, in aceasta dupa amiaza, granița in Romania pe la vama Sighetu Marmației și sunt insoțiți de mama unuia dintre ei. ”Cei care au ajuns deja sunt din vestul Ucrainei. Mai așteptam cinci sportivi de la Odesa, dar […] Articolul Naționala de fotbal in sala a Ucrainei under 17, refugiata la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

