Chestorul Liviu Vasilescu este OUT de la șefia Direcției Generale Anticorupție și din sistem! Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 25 august 2023, decretul. „Decret privind incetarea raporturilor de serviciu ale domnului chestor șef de poliție Vasilescu Liviu din Ministerul Afacerilor Interne; Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Colțan Maria la Parchetul […] The post NAȚIONAL a avut dreptate! VASILESCU, ZBURAT DIN SISTEM! first appeared on Ziarul National .