Natalitatea a scăzut dramatic, în iunie Un numar de 12.320 de copii s-au nascut in iunie, cu 922 mai putini copii decat in luna mai, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In iunie au decedat 18.153 de persoane (9.554 barbati si 8.599 femei), cu 2.464 persoane (1.261 barbati si 1.203 femei) mai putine decat in luna mai. ”In iunie 2023 s-a inregistrat nasterea a 12.320 copii, cu 922 mai putini copii decat in luna mai 2023. Numarul deceselor inregistrate in luna iunie 2023 a fost de 18.153 (9.554 barbati si 8.599 femei), cu 2.464 decese (1.261 barbati si 1.203 femei) mai putine decat in luna mai 2023. Numarul deceselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

