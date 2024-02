Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Barbu a castigat Finala Nationala Eurovision Song Contest 2024. Ea va reprezenta Republica Moldova la concursul international, care se va desfasura in luna mai la Malmo, cu piesa „In the middle”, informeaza newsmaker.md. Reprezentanta Republicii Moldova va urca pe scena de la Malmo in prima…

Moldovenii si-au ales in aceasta seara favoritul care urmeaza sa participe la concursul european de muzica Eurovision Song Contest 2024. Astfel, Natalia Barbu, care a intepretat piesa „In the Middle", merge la Malmo, Suedia, pe 7 mai, pentru a reprezenta Republica Moldova. Interpreta a reusit sa acumuleze…

- Romania nu va avea nici un participant la ediția din acest an a Eurovision Song Contest (ESC), din cauza constrangerilor financiare, decizie luata de Consiliul de Administratie (CA) al TVR in ședința de joi. Hotararea cu privire la Eurovision a fost luata cu 5 voturi „pentru”, 4 „abtineri” si 4 „impotriva”.…

- Actrița Christina Applegate, cunoscuta pentru rolul sau iconic din serialul "Married… With Children" (Familia Bundy), a fost intampinata cu o ovație in picioare la Premiile Emmy 2024, unde a prezentat distincția pentru cea mai buna actrița in rol secundar intr-un serial de comedie. Apariția ei emoționanta…

- 11 interpreți continua lupta pentru un bilet la Malmo, Suedia, unde urmeaza sa aiba loc Eurovision Song Contest 2024 (ESC). Finaliștii etapei naționale Eurovision 2024 au fost selectați simbata, 13 ianuarie, in urma audițiilor live, informeaza moldpres. Potrivit TRM, aceștia sint: Natalia Barbu - cu…

- O investigație privind neplata unei cine copioase, in valoare de 82.000 de coroane suedeze (8.000 de dolari sau 6.300 de lire sterline), luata in ziua de Craciun la un restaurant din Suedia, va fi redeschisa dupa ce a fost abandonata de poliție, relateaza miercuri, 10 ianuarie, BBC News. Conform informațiilor…

- Shaul Greenglick, 26 de ani, a aparut in show-ul de televiziune "Israel's Rising Star" la 3 decembrie, in timpul unei permisii. Imbracat in uniforma militara si purtand gradul de locotenent, Shaul Greenglick a interpretat o populara balada populara si a primit unda verde pentru a trece in faza urmatoare…

- Organizatorii concursului, Uniunea Europeana de radio și televiziune (EBU) a publicat pe pagina sa oficiala lista celor 37 de televiziuni naționale care vor participa la competiție. Romania nu apare pe aceasta lista, dar organizatorul a facut o specificație speciala pentru țara nostra."Deși Romania…