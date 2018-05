Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a criticat dur decizia Romaniei de a bloca alaturi de alte state planurile Uniunii Europene de adoptare a unei declaratii comune prin care blocul comunitar sa condamne oficial mutarea ambasadelor, in frunte cu Ambasada SUA, de la Tel Aviv la Ierusalim.„Așa rau n-a…

- Cancelaria președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea a transmis Biroului Permanent o informare oficiala privind vizita liderului PSD in Israel, unde a fost insoțit de premierul Viorica Dancila, din 25-26 aprilie. In raport se arata ca memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea respecta cursul…

- Statele Unite ale Americii vor avea, luna viitoare, ambasada mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. Presedintele Donald Trump a anuntat ca ar putea participa la inaugurare. Proiectul a fost evaluat la un miliard de dolari, dar va costa mai putin.

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala.Viorica Dancila a spus, la Romania TV, intr-un interviu…

- Romania nu este singura țara care dorește sa-și mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Anunțul a fost facut in urma cu doar cateva ore de șeful respectivului stat. Este vorba despre o stat din America de...

- "Nimeni din UE nu isi muta ambasada. Nu putem compara Romania cu SUA", a spus Klaus Iohannis, aflat la o plimbare cu bicicleta, in Parcul Herastrau. Presedintele a mai spus ca nu a primit pana acum memorandumul adoptat in acest sens in sedinta de Guvern de saptamana trecuta. Vom reveni cu…

- Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anuntat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…