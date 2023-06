Stiri pe aceeasi tema

- Pe vremuri se credea ca doar in noaptea de Sanziene (23-24 iunie) unele plante au proprietati exceptionale daca sunt culese atunci, printr-un ritual respectat cu sfintenie. Putine nopti magice din an sunt asa de incarcate de mister si superstitii. Ce trebuia sa faci, ca sa-ti mearga bine tot anul? De…

- Joi, 25 mai, vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar și in general instabila."Instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales dupa-amiza și seara, prin innorari temporar accentuate și intervale cu averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului (rafale…

- Joi, 25 mai, vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar și in general instabila."Instabilitatea atmosferica se va manifesta mai ales dupa-amiza și seara, prin innorari temporar accentuate și intervale cu averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari ale vantului (rafale…

- Astazi vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar instabila. Mai ales dupa-amiaza și seara, vor predomina innorarile accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Atenție… vor fi inclusiv vijelii și caderi de grindina,…

- Intr-o intervenție de ultima ora la Realitatea Plus, meteorologul ANM Mihai Huștiu ne-a spus la ce sa ne așteptam pentru urmatoarele 2 saptamani. „Avem parte de o vreme ploioasa in aceste zile. Informarea meteorologica in vigoare pana miercuri la ora 10:00, interval in care va ploua destul de mult…

- Freshful by eMAG , primul hipermarket 100% online din Romania, anunța cateva din produsele speciale pe care le-a inclus in oferta de Paște. 1.500 de kilograme de carne proaspata de miel, incepand de la prețul special de 38 de lei kilogramul (comanda minima – 2,8 kilograme), 32.000 de oua, dar și 4.500…

- Vremea se va mentine inchisa si deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, temporar se vor semnala precipitatii pe alocuri moderate cantitativ, in regiunile estice si sudice si pe arii restranse in rest. In Dobrogea va ploua, in Oltenia si Muntenia vor predomina ploile, iar in celelalte regiuni…