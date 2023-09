Stiri pe aceeasi tema

- Duminica ce pregatește credincioșii pentru praznicul imparatesc inchinat altarului de jertfa al Mantuitorului, Sfanta Cruce, a fost prilej de zabovire asupra gandului despre rolul și semnificația obiectului sfințit prin rastignirea Fiului intrupat al lui Dumnezeu. Sfinții Parinți considera Sfanta Cruce…

- La 8 septembrie sarbatorim anual Nașterea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria sau Sfanta Maria Mica. Deși Noul Testament nu menționeaza Nașterea Maicii Domnului, Sfanta Tradiție susținuta de catre Parinții Bisericii și o scriere apocrifa din secolul al II-lea consemneaza acest…

- Pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxa celebreaza primul dintre cele patru praznice inchinate Maicii Domnului. Totodata, Anul Nou Bisericesc debuteaza cu aceasta sarbatoare care o venereaza pe Fecioara Maria. Nașterea Feciorei Maria are o importanța deosebita pentru lumea creștina și evenimentul religios…

- In fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii ortodocși din intreaga lume sarbatoresc un eveniment de o importanța deosebita: Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare, cunoscuta și sub numele de "Sfanta Maria Mica", este marcata cu cruce roșie in calendar, semnificand o zi de post aspru și rugaciune…

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (168) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist Theodor Damian: „Ideea de Dumnezeu in poezia lui Eminescu” (Editura „Eikon”, Bucuresti, 2016; prefata: Nicolae Georgescu; un cuvant al autorului). Este un volum care cuprinde lucrarile…

- Postul de radio Vocea Evangheliei Suceava a primit Diploma de Excelența pentru Contribuția la Educația Morala și Creștina a sucevenilor din partea primarului Ion Lungu la sarbatorirea a 30 de ani de emisie. ”Este nevoie de unitatea creștinilor in aceste vremuri tulburi pentru intoarcerea oamenilor la…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, lamurește intrebarea adresata de o enoriașa daca o persoana care moare fara a se boteza iși pierde șansa la mantuire. ”Daca o persoana nebotezata are un caracter creștin ortodox, crede in Dumnezeu și in invațatura Bisericii și savarșește toate cele spre…

- Preotul Calistrat susține ca 10% din cat caștigi la nunta trebuie sa dai bisericii. Acesta a spus, la BZI.ro, ca Dumnezeu nu trebuie luat de prost și pentru a nu face asta, rezolvarea, in opinia lui, e sa se imparta caștigul de la nunta intre miri și biserica. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala?…