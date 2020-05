Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca daca ar fi candidat, in 2016, la alegerile prezedintiale in locul Maiei Sandu ar fi castigat in fata lui Igor Dodon. Declaratia a fost facuta de Nastase, in cadrul editiei emisiunii “In centrul atentiei” de la Publika TV.

- Liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, vine maine seara la Publika TV. Politicianul este invitatul unei editii speciale a emisiunii "In centrul atentiei", moderata de Oxana Bodnar.

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, califica drept nedemna declarația președintelui Klaus Iohannis, cu privire la adoptarea unui proiect ce prevede autonomia Ținutului Secuiesc. „Un eveniment fara precedent in ultimii 30 de ani”, spune Hunor, solicitandu-i președintelui Iohannis sa-și ceara scuze pentru „derapajul…

- ‘Spartacus Idolu Fetelor’, așa cum s-a autointitulat pe Facebook tanarul care a pornit ‘revoluția’ de Paște din cartierul Rahova, și-a cerut scuze, tot prin intermediul rețelei de socializare, dupa o noapte petrecuta in arest. Barbatul a fost cel care a inceput scandalul din cartierul Rahova, de noaptea…

- 'Spartacus Idolu Fetelor', așa cum s-a autointitulat pe Facebook tanarul care a pornit rafuiala de aseara din cartierul Rahova, și-a cerut scuze, tot prin intermediul rețelei de socializare, dupa o noapte petrecuta in arest.„Ami pare rau la domni politisti”, a scris acesta pe Facebook.…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, va candida la functia de presedinte al Republicii Moldova in alegerile din toamna acestui an. Decizia a fost luata in unanimitate duminica, 1 martie, de Consiliul Politic National al PPDA.

- Unul dintre cei mai aprigi susținatori ai PPDA si ai lui Andrei Nastase, Nicolae Josan, cunoscut pentru limbajul sau arogant si plin de ura, și-a etalat din nou lipsa crasa de cultura si de bun-simț si a jignit-o pe jurnalista Publika TV, Oxana Bodnar.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, cere demisia neintarziata a ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, „pentru grava ofensa adusa veteranilor razboiului de pe Nistru, dar si tuturor cetatenilor Republicii Moldova, prin declaratiile sale iresponsabile, sinonime cu tradarea de patrie”.