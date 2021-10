Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat vineri ca vizeaza luna februarie 2022 pentru lansarea Artemis 1, prima misiune din cadrul programului Agentiei spatiale americane de revenire pe Luna, informeaza AFP. Misiunea, preconizata initial sa aiba loc pana la sfarsitul acestui an, va marca lansarea propriu-zisa a programului…

- Compania spatiala Blue Origin, a miliardarului Jeff Bezos, a amanat lansarea vehiculului New Shepard, la bordul caruia se va afla actorul William Shatner, din serialul Star Trek, pentru ziua de miercuri in loc de marti, din cauza vantului puternic, anunțat compania, potrivit DailyMail. „Din cauza vantului…

- Romania va avea de la inceputul anului viitor Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, care va face promovare pe scheme de calitate si va garanta ca anumite produse sunt intr-adevar produse traditionale, produse montane sau care apartin unor scheme de calitate, a declarat…

- Dmitri Rogozin, șeful agenției spațiale a Rusiei, s-a declarat invidios pe industria spațiala privata a Statelor Unite, dandu-i ca exemplu pe miliardarii Jeff Bezos și Richard Branson. El a spus intr-un interviu pentru CNN ca ar vrea ca și oligarhii ruși sa-și cheltuiasca banii pe nave spațiale, in…

- Noaptea trecuta, ultimul avion militar al Statelor Unite ale Americii a decolat din Kabul. Președintele Joe Biden a declarat ca dupa 20 de ani in care s-au pierdut 2.000 de vieți americane și un trilion de dolari, misiunea SUA in Afganistan s-a incheiat. Din pacate, ultimele zile de evacuari au fost…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru are rolul de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a Regiunii Centru prin inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor ei. Pentru atingerea acestui obiectiv, Serviciul pentru Sprijinirea Mediului…

- Franța, Germania și Regatul Unit și-au exprimat joi «marea ingrijorare» legata de recente informații ce confirma o accelerare a programului iranian de imbogațire a uraniului – evidenta violare a angajamentelor luate de Teheran prin tratatul nuclear internațional de la Viena. Evocand rapoarte ale Agenției…

- Biden a precizat ca misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni in Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani ca și-au parasit poporul și au fugit din țara in plina lupta. ”Misiunea noastra in Afganistan nu a fost niciodata construirea unei națiuni. Am…