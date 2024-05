Stiri pe aceeasi tema

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…

- Armata israeliana a anunțat marți dimineața ca forțele israeliene au preluat controlul parții palestiniene a trecerii Rafah, care se invecineaza cu Egiptul in sudul Gazei, relateaza Reuters. Armata israeliana a confirmat ca Brigada sa blindata 401 a capturat marti dimineata partea dinspre Gaza a punctului…

- Armata israeliana efectueaza luni seara bombardamente intense asupra estului orasului Rafah, dupa anuntul Hamas ca a acceptat o propunere inaintata de Egipt si Qatar pentru un armistitiu cu Israelul in Fasia Gaza, relateaza o corespondenta a agentiei France Presse, potrivit Agerpres.

- Israelul pregatește ofensiva in ultimul bastion al Hamas: Peste un milion de civii din Rafah vor fi evacuați (surse)Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii…

- Armata israeliana va chema in curand doua divizii de rezervisti pentru noi operațiuni in Fașia Gaza, unde poarta un razboi impotriva organizației islamiste Hamas, transmite agenția de presa Reuters, preluata de Agerpres.„In conformitate cu evaluarea situatiei, IDF (Forțele de aparare ale Israelului…